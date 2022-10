Mondiaux de gymnastique artistique - Pas de finale par pays pour la Belgique, mais des finales pour Nina Derwael et Lisa Vaelen

(Belga) La Belgique, 11e des qualifications, n'a pas pu se hisser en finale du concours général par équipes aux championnats du monde de gymnastique artistique à Liverpool. Seul le top 8 est qualifié pour la finale et donne droit déjà aussi à une participation aux Mondiaux 2023 à Anvers. Les Belges seront cependant dans trois finales en individuel.

Pour sa rentrée en compétition après un an d'absence en raison d'une blessure au pied, championne olympique, double championne du monde et d'Europe aux barres asymétriques, Nina Derwael s'est qualifiée pour la finale samedi à son agrès de prédilection (2e des qualifications). Lisa Vaelen, 8e à son engin, s'est, elle, qualifiée pour la finale au saut samedi aussi ainsi que pour le all-round individuel qui aura lieu jeudi. Les qualifications se sont achevées dimanche au terme des dix subdivisions concernant 23 pays. Les Belges - Lisa Vaelen, Maellyse Brassart, Nina Derwael, Jutta Verkest et Yléa Tollet (remplaçant Noémie Louon blessée) - avaient totalisé 156.063 points à l'issue de leurs rotations samedi, soit un meilleur total qu'en qualifications à l'Euro (155.663) l'été dernier où les Belges, sans Dewael, avaient fini 5e (155.530). Les 8 premiers pays sont en finale. Le top 24 en finale individuelle all-round et le top 8 par agrès en ne tenant compte que de deux gymnastes d'un même pays. Lisa Vaelen (52.432) est 20e des qualifications pour le concours général et qualifiée, Maellyse Brassart est 30e (50.699) et Jutta Verkest 40e (49.565). Tenants du titre, les Etats-Unis ont fini avec le meilleur score (167.263) alors que la Brésilienne Rebeca Andrade (57.332) s'est montrée la meilleure en individuel. Les Mondiaux de Liverpool mettent en jeu les trois premiers tickets olympiques pour Paris 2024, pour les nations figurant sur le podium par pays. Les Mondiaux d'Anvers servent aussi de qualifications pour ces JO. (Belga)