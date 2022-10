M. De Croo félicite le nouveau président brésilien pour sa victoire électorale

(Belga) Le Premier ministre Alexander De Croo a félicité lundi le nouveau président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva pour sa victoire électorale, acquise d'une courte tête lors du deuxième tour de la présidentielle de dimanche face à l'extrémiste de droite Jair Bolsonaro.

"Félicitations pour votre élection comme nouveau président du Brésil", a déclaré le chef du gouvernement fédéral sur Twitter. "La Belgique est prête à travailler avec vous sur des défis mondiaux tels que le changement climatique et le renforcement des valeurs démocratiques", a-t-il ajouté. Lula, un ancien syndicaliste, a déjà dirigé le Brésil au cours de deux mandats (2003-2010), mais avait ensuite connu la disgrâce, passant par la case prison, après des condamnations pour corruptions finalement annulées pour vice de forme. Il a déclaré dimanche, au soir de sa victoire électorale (50,9% des voix, contre 49,1% pour M. Bolsonaro), que le Brésil avait "besoin de paix et d'unité", ajoutant que son pays était "de retour" sur la scène internationale et ne voulait plus être un "paria". "Le Brésil est prêt à reprendre son leadership dans la lutte contre la crise climatique (...) Le Brésil et la planète ont besoin d'une Amazonie en vie", a ajouté l'icône de la gauche dans son discours de victoire, alors que le président défait Jair Bolsonaro s'est attiré les critiques de la communauté internationale pour la déforestation record de la plus grande forêt tropicale du monde sous son mandat. (Belga)