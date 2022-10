Qui sont les plus beaux chats du monde? Le plus grand concours félin a eu lieu ce week-end en Belgique

Les plus beaux chat du monde ont été élus ce week-end, lors d'un concours qui se déroulait à Maline. Les juges ont observés les félins dans les moindres détails: forme de la tête, poils, couleurs des yeux... rien n'est laissé au hasard.

Ce week-end, à Malines, 1500 félins étaient présents pour la plus grande exposition de chats du monde. Des catégories de beauté les plus communes à l'élection du chat le plus étrange, en tout 26 matous d'une quarantaine de races différentes ont été couronnés selon de nombreux critères. "On va regarder la forme de la tête, du corps, la condition du poil, la couleur des yeux", explique Luigi Comorio, juge international pour le concours.

Ces catégories sont donc définies par leur âge, leur sexe ou encore leur couleur, mais aussi pour leur originalité. "Je suis si heureuse parce que j’ai travaillé longtemps pour avoir ce chat, livre Vanssa Lassarp, propriétaire du chat le plus étrange du monde. La première fois que je l’ai vu quand il était petit, j’ai imaginé qu’un jour il pourrait être dans une exposition mondiale."

Les chats présentés sont venus principalement d’Europe mais aussi d’Amérique latine, d’Asie pour participer au concours qui se déroulait pour la première fois en Belgique.