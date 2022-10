"En 10 minutes, 100 abonnés ont disparu et le rush continue": des internautes signalent un bug sur Instagram

Instagram a fait état lundi de difficultés de connexions rencontrées par des internautes, dont certains ont évoqué des comptes suspendus ou introuvables, et indiqué travailler à la résolution de l'incident.

Via le bouton orange Alertez-nous, plusieurs personnes nous signalent un dysfonctionnement sur le réseau social Instagram. "En moins de 10 minutes, 100 abonnés ont disparu et le rush continue. Je suis chroniqueuse littéraire et c'est l'enfer", nous écrit une lectrice. "Bug énorme sur Instagram. Comptes supprimés et suspendus sans raison", ajoute un autre.

Le site spécialisé DownDetector, qui suit les pannes des services numériques, rapporte de nombreux signalements au cours des dernières heures. Des personnalités publiques évoquent également cette panne. De son côté, Meta, la maison mère d'Instagram et de Facebook écrit être au courant du problème. "Nous étudions la situation et nous excusons pour la gêne occasionnée", peut-on lire.

Les services de Meta, les réseaux sociaux Facebook et Instagram, ainsi que les messageries WhatsApp et Messenger, ont déjà été victimes d'une panne géante sans précédent l'an dernier. La durée et l'ampleur de cette interruption de quatre services utilisés par des milliards de personnes en avaient fait un incident majeur, à tel point que Downdetector l'avait alors identifié comme "la plus importante qu'ait jamais observée" le géant des réseaux sociaux. Facebook avait à l'époque reconnu que l'incident était lié à une erreur de leur part et non à un problème technique.