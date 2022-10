Crise énergétique: 164 communes wallonnes éteignent leur éclairage public dès ce soir

Ne vous étonnez pas si l'éclairage public s'éteint cette nuit, en Wallonie. Pour faire face à l'augmentation des prix de l'énergie, 164 communes wallonnes vont éteindre leur éclairage public de minuit à 5 heures du matin, excepté dans certaines zones. L'objectif est, évidemment, économique mais aussi... très symbolique.

L'extinction de l'éclairage public est programmé dans 164 communes wallonnes, dès le 1er novembre. C'est notamment le cas de la ville de Binche, en province de Hainaut. La motivation est "environnementale, symbolique et financière. Je pense qu'à partir du moment où on demande aux citoyens et aux entreprises de faire des efforts, il est normal que les pouvoirs publics puissent en faire", justifie Kevin Van Houter, bourgmestre faisant fonction.

Du côté des habitants, les avis sont partagés. "Si c'est une question d'économie et si ça peut nous aider pour l'avenir, oui", souffle l'une d'entre eux. "C'est une très mauvaise nouvelle. Ça donne place à pas mal d'insécurité", estime une autre.

La commune, qui compte ainsi économiser 37.000€, a demandé à la police une vigilance particulière. "La police est prévenue de faire plus attention dans l'entité", explique le bourgmestre.

Sur les 197 communes gérées par Ores, 164 ont accepté la mesure. Pour elles, cela représente une diminution de 37% de consommation. Au total, on estime 12 millions d'euros d'économie. À La Louvière, la facture va diminuer de 97.000€. Le centre-ville va rester éclairé. Il y aura aussi des exceptions lors de certains événements. Plusieurs communes ont demandé des études pour évaluer la dangerosité du dispositif sur certaines zones. On parle notamment de sécurité routière.

Vous pouvez retrouver la liste des communes concernées ici.