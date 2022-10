Trop de monde à Walibi, Jamal et ses enfants se voient refuser l'entrée malgré leur abonnement: "Walibi, c'est rayé de la carte"

Nous vous en parlions ce dimanche. Le parc d'attractions Walibi a donc été confronté à un trop grand nombre de visiteurs ce week-end. Par mesure de sécurité, le parc a décidé de limiter les entrées, même pour ceux qui avaient un abonnement. Ce qui n'a pas plu à tout le monde.

Ce lundi matin à l’ouverture du parc, les visiteurs étaient toujours nombreux. Les files sont longues. La situation du week-end ne les a pas découragés à fêter Halloween ici."On est déterminés à venir. Les jeunes étaient vraiment motivés donc l’affluence ne nous a pas arrêtés", souffle une visiteuse. "C’est un jour de fête, on va essayer de s’amuser", indique un autre.

Samedi et dimanche, le parc a atteint sa capacité maximale de plus de 20.000 visiteurs. Résultat : seules les personnes disposant d’un ticket daté du jour pouvaient entrer. De nombreux abonnés se sont vu refuser l’accès. C’est le cas de Jamal qui nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous. Il était venu passer une journée en famille. "Walibi, c'est rayé de la carte. Les enfants sont vraiment peinés et découragés. Quand ils voient tous ces gens se confronter aux forces de l'ordre, ils n'ont plus envie d'y aller. Ils ont peur", témoigne-t-il.

La police présente

L’événement attire chaque année du monde. Le parc avait d’ailleurs anticipé en publiant un message jeudi dernier mais pas de quoi freiner les amateurs de sensations fortes. "Walibi c’est très chouette à Halloween mais on continue jusqu’au 6 novembre. Pour les gens qui ont un ticket non daté ou ceux qui ont un abonnement (qui ne donne pas accès au parc quand il est complet), nous leur recommandons de planifier leur visite après le 1er novembre", explique Justine Dewil, porte-parole de Walibi.

Aujourd’hui sur place, la police locale de Wavre était présente afin de faire la circulation. Une déviation était installée pour accéder au parking. Onze agents de la police fédérale étaient également en renfort au niveau de l’entrée du parc.