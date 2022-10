Intempéries - Le numéro 1722 activé

(Belga) Le SPF Intérieur active temporairement lundi soir le numéro 1722 alors que l'Institut royal météorologique (IRM) a lancé un avertissement au mauvais temps.

Le 1722 est activé en cas d'intempéries et sert à contacter les pompiers pour des dommages causés par une tempête ou des dégâts des eaux. Le but est de décharger le numéro d'urgence 112 des appels non-urgents. Lorsqu'une vie est en danger, il faut néanmoins composer le 112. En cas de besoin non-urgent d'une assistance des pompiers, le SPF Intérieur demande d'utiliser le guichet électronique www.1722.be. La demande sera directement transmise aux pompiers, sans passer par les opérateurs des centrales d'urgence 112. Il est préférable d'utiliser la voie électronique plutôt que téléphonique car cette dernière passe tout de même par les opérateurs 112 (via une ligne téléphonique distincte). (Belga)