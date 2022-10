Un avis de recherche lancé pour une femme ayant disparu avec son bambin à Bruxelles

(Belga) La police diffuse lundi soir, à la demande du parquet de Bruxelles et en collaboration avec Child Focus, un avis de recherche pour Mélina Panneels, âgée de 28 ans, et son enfant Naylé, âgé de 10 mois.

La jeune femme ne s'est plus manifestée depuis qu'elle a quitté lundi, vers 08h00, la maison "La Lisière" située à Uccle. Elle est partie avec son bébé Naylé, âgé de 10 mois. Mélina Panneels mesure environ 1m70, a des yeux bruns et de longs cheveux brun clair qu'elle porte attachés, décrit l'avis de recherche. Elle possède une poussette grise. Toute personne ayant des renseignements permettant de localiser Mélina Panneels ou son enfant est priée de contacter les enquêteurs via le numéro gratuit 0800/30.300 ou le numéro gratuit de Child Focus 116 000. Les témoignages peuvent également être envoyés à avisderecherche@police.belgium.eu. (Belga)