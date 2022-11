La justice américaine bloque la fusion entre deux géants de l'édition

(Belga) Une juge fédérale de Washington a bloqué lundi l'acquisition de la maison d'édition Simon & Schuster par sa rivale Penguin Random House, accédant ainsi à la demande du gouvernement américain, qui y voyait un risque de distorsion de concurrence.

Sollicité par l'AFP, Penguin Random House a immédiatement fait part de son intention d'interjeter appel et de demander une procédure d'urgence. L'opération, portant sur un montant de 2,18 milliards de dollars, avait été annoncée en novembre 2020 et aurait réuni deux des cinq plus importants éditeurs américains. C'est un succès marquant pour le gouvernement du président américain Joe Biden, qui se montre beaucoup plus offensif que ses prédécesseurs pour contester fusions et acquisitions au nom du principe de concurrence. Le ministère américain de la Justice avait saisi la justice en novembre 2021, évoquant un risque de voir baisser le nombre de livres édités et le nouveau groupe diminuer les avances versées aux auteurs. Les deux maisons occupent respectivement la première et la quatrième place en parts de marché du "Big Five" de l'édition américaine, un groupe qui comprend également HarperCollins, Hachette Book Group USA et Macmillan Publishers. Avec 10.000 salariés dans le monde et près de 15.000 livres publiés par an, Penguin Random House, filiale du groupe allemand Bertelsmann, domine l'industrie aux Etats-Unis. Le groupe a notamment publié le premier tome des mémoires de l'ancien président des Etats-Unis Barack Obama en 2020, intitulé "Une Terre Promise", et celui de sa femme, Michelle Obama, en 2018, qui s'est écoulé à des dizaines de millions d'exemplaires. Il s'apprête également à sortir les mémoires du prince Harry, début 2023. (Belga)