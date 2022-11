Le BEL 20 et ses voisins européens entament novembre d'un bon pied

(Belga) Belle progression du BEL 20 et de ses voisins européens mardi matin, l'indice gagnant 1,2% à 3.612 points vers onze heures avec 16 de ses éléments dans le vert, VGP (81,40) et Ageas (36,36) en tête avec des rebonds de 6 et 3,8%.

AB InBev (51,56) et Colruyt (24,59) étaient positives de 1,9 et 0,8%, KBC (51,32) s'appréciant de 1,2%, Sofina (203,00) de 2,8%. Cofinimmo (86,60), WDP (26,68) et Aedifica (79,10) regagnaient de 3,1 à 2,4%, Aperam (27,09) et Umicore (33,55) remontant de 2,4 et 0,6%. UCB (75,86) cédait 0,6% alors que Solvay (92,56) progressait de 1,4%, arGEN-X (396,20) et Galapagos (46,66) de 0,3 et 1%. Xior (29,65) et Immobel (43,20) étaient par ailleurs en hausse de 4,2 et 4,3%, Montea (71,40) de 3,3%, la BNB (874,00) regagnant de même 4% supplémentaires tandis que Euronav (18,45) et Exmar (9,85) s'appréciaient de 4,6 et 3,5%. Biosenic (0,19) et Sequana Medical (6,58) étaient enfin négatives de 11,9 et 3,2%, Mithra (6,37) perdant 2,3% alors que Oxurion (0,03) regagnait 4,7%. L'euro s'inscrivait à 0,9920 USD dans la matinée de mardi, contre 0,9880 la veille vers 16H30. L'once d'or gagnait 9,10 dollars à 1.647,20 dollars et le lingot se négociait autour de 53.385 euros, en progrès de 80 euros. (Belga)