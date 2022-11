SpaceX a fait voler sa fusée lourde Falcon Heavy pour la première fois en trois ans

(Belga) L'entreprise américaine SpaceX a fait décoller mardi depuis la Floride son lanceur lourd Falcon Heavy, la fusée opérationnelle la plus puissante du monde actuellement, pour son premier lancement depuis 2019.

Elle a décollé vers 09H40 heure locale depuis le pas de tir 39A du centre spatial Kennedy, lors d'une mission baptisée USSF-44, et transportant des cargaisons pour le compte de la force spatiale américaine, dont un satellite nommé TETRA 1. Quelques minutes après le décollage, les deux propulseurs d'appoint de la fusée sont revenus se poser sur Terre. L'étage central ne sera lui pas récupéré. La fusée Falcon Heavy avait volé pour la première fois lors d'un test en 2018, transportant alors la voiture Tesla du patron de SpaceX, Elon Musk. Il s'agissait mardi du troisième vol opérationnel et commercial de Falcon Heavy, le dernier ayant eu lieu en juin 2019. SpaceX a actuellement deux fusées opérationnelles. La première est la Falcon 9, utilisée notamment pour acheminer les astronautes de la Nasa jusqu'à la Station spatiale internationale (ISS), ou encore lancer les satellites de la constellation de SpaceX fournissant internet depuis l'espace, Starlink. La deuxième est Falcon Heavy, qui sert à lancer des charges utiles beaucoup plus lourdes ou à des orbites plus distantes. La fusée est capable d'emporter jusqu'à 64 tonnes en orbite terrestre. La Nasa a notamment choisi la Falcon Heavy pour lancer certaines composantes de sa future station spatiale en orbite autour de la Lune.