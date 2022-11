Mondiaux de gymnastique artistique - Les Américaines sacrées par équipes pour la sixième fois de suite

(Belga) Les gymnastes américaines, pourtant privées de leur superstar Simone Biles, ont été sacrées championnes du monde par équipes pour la sixième fois de suite, mardi à Liverpool.

Menées par leur championne olympique du concours général Jade Carey, elles ont totalisé un score de 166,564 points, soit trois points de plus que les Britanniques. Les Canadiennes complètent le top 3. En montant sur le podium, ces trois équipes valident aussi leur billet pour les JO 2024. Les Américaines règnent désormais sur la scène mondiale sans discontinuer depuis six éditions, un record qui les fait passer devant les Roumaines, sacrées cinq fois entre 1994 et 2001. Pour la première fois en près de dix ans, elles ont dû se passer de Simone Biles, leur championne aux 19 titres mondiaux qui privilégie actuellement sa santé mentale à la compétition, mais cela ne les a pas empêchées de dominer la concurrence. La Belgique, 11e des qualifications dimanche, n'était pas parvenue à se hisser en finale de ce concours général par équipes. La compétition se poursuit mercredi avec le concours général masculin par équipes. (Belga)