Le pape veut se rendre en RDC et au Soudan du Sud début février 2023

(Belga) Le pape François a annoncé mardi qu'il avait l'intention de se rendre "début février" 2023 en République Démocratique du Congo et au Soudan du Sud, un voyage initialement prévu en juin qu'il avait dû reporter en raison de douleurs au genou.

"Le médecin me l'avait interdit, aujourd'hui j'arrive à marcher, avec une canne mais j'y arrive", a déclaré François lors d'une rencontre en visioconférence avec des étudiants africains. Le Vatican avait annoncé le 10 juin le report de ce voyage, ravivant les inquiétudes sur l'état de santé du pape de 85 ans, qui se déplace désormais en fauteuil roulant. Début avril, lors d'un voyage de deux jours à Malte, il était apparu diminué par ses problèmes d'articulations et avait dû utiliser une plate-forme élévatrice pour monter et descendre de son avion. Et en mai, le Liban avait déjà annoncé le report de la visite du souverain pontife prévue en juin, en invoquant "des raisons de santé". Le pape s'était cependant rendu au Canada du 24 au 30 juillet, puis au Kazakhstan en septembre, et doit s'envoler jeudi pour Bahreïn. Il souffre aussi de douleurs à la hanche qui le font boiter et a subi en juillet 2021 une délicate opération au colon. (Belga)