Equateur: huit gardiens de prison brièvement pris en otages

(Belga) Huit gardiens de prison ont été brièvement pris en otages mardi à Esmeraldas (nord-ouest de l'Equateur) après des attaques qui ont fait deux morts et deux blessés à Guayaquil (sud-ouest) parmi les policiers, a annoncé l'administration pénitentiaire.

Deux policiers ont été tués par balles à bord de leur véhicule à Guayaquil (sud-ouest) et deux autres ont été blessés dans un attentat contre un commissariat de la même ville mardi à l'aube, en réponse à un transfèrement de 200 prisonniers, a annoncé de son côté la police. "Il s'agit d'une réaction du crime organisé", a déclaré à la presse à Quito le ministre équatorien de l'Intérieur, Juan Zapata en soulignant qu'il y avait eu au total neuf attaques. "Les huit agents du Corps de sécurité et surveillance pénitentiaire retenus ont été libérés" à Esmeraldas, a annoncé l'administration pénitentiaire (SNAI) à la presse via WhatsApp, sans fournir davantage de précisions. La prise d'otages s'est produite alors que le SNAI organisait le transfèrement de 200 détenus en provenance d'un établissement pénitencier de Guayaquil vers d'autres prisons. Les corps décapités de deux personnes avaient été retrouvés lundi pendus à un pont à Esmeraldas, selon la police de ce pays frappé par la criminalité liée au narcotrafic. En février, la police équatorienne avait retrouvé deux corps ligotés et suspendus à un pont dans la ville de Durán (sud-ouest), une méthode souvent employée par les cartels mexicains. Des attaques à l'explosif ont été commises dans les mois qui ont suivi dans plusieurs régions du pays. Les narcotrafiquants, dont certains sont liés aux cartels mexicains, mènent une guerre dans les rues et dans les prisons du pays, où des massacres ont fait près de 400 morts depuis février 2021. (Belga)