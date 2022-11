Prévisions météo: vent et pluie vont rythmer notre semaine

Ce soir et cette nuit, le ciel deviendra de plus en plus nuageux à partir de la côte avec déjà possibilité de quelques précipitations sur l'ouest en fin de nuit. Les minima seront compris entre 6 degrés en Hautes-Fagnes et 13 degrés en bord de mer, sous un vent généralement modéré, à assez fort au littoral, de secteur sud, et des rafales de 40 à 55 km/h.

Demain, nous prévoyons d'abord encore quelques éclaircies sur l'est du pays tandis qu'ailleurs, les champs nuageux seront déjà plus nombreux, avec par moments des pluies généralement faibles dans l'ouest. Dans le courant de l'après-midi et en soirée, les précipitations s'intensifieront à partir de l'ouest. Les maxima seront compris entre 11 degrés en Ardenne et 16 degrés en plaine, sous un vent modéré de sud à sud-sud-est.

Vendredi, le ciel sera assez nuageux. Un peu de pluie ou une averse restera possible. Sur l'ouest, le temps deviendra rapidement sec avec graduellement des éclaircies. Il fera sensiblement plus frais avec des maxima de 7 ou 8 degrés en Hautes-Fagnes à 13 degrés au littoral. Le vent sera modéré de sud-ouest et virera au nord-ouest.