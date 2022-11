120 personnes bloquent le siège de GXO Logistics à Welkenraedt: 52 emplois sont menacés

37 chauffeurs et 15 employés de la section Transports de GXO à Welkenraedt risquent de perdre leur emploi. Ils se sont donc mis en grève ce mercredi matin. Depuis l’aube, 120 personnes bloquent l’entrée du site. Les personnes dont l’emploi est menacé ont en effet été rejointes par d’autres collègues qui les soutiennent.

"Non-respect de la direction des demandes syndicales et des ouvriers. Aucun respect. De qui se moque-t-on ? Le transport souffre non seulement de la crise liée à la guerre, mais aussi des dirigeants qui coulent notre outil de travail", nous a expliqué Daniel, un chauffeur qui nous a averti de la grève via le bouton orange Alertez-nous.

Quinta Cirilo, délégué principal CSC Transcom, confirme que la direction a annoncé le licenciement collectif lors d'une réunion le 21 octobre. Une procédure Renault a alors été lancée.

"Ces 6 derniers mois, on est en perte. La direction n’investit plus depuis des mois. Les camions vieillissants ne sont pas remplacés : il y a 37 chauffeurs pour 24 camions. Il n’y a pas assez de travail", nous a expliqué le délégué syndical. Les grévistes attendent de pied ferme la direction de GXO et espère entamer une négociation.