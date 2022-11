La Bourse de Paris progresse, attend sagement la Fed

La Bourse de Paris progressait de 0,63% mercredi matin, les investisseurs restant dans l'attente des arbitrages de la banque centrale américaine, la Fed, quant à son futur rythme de resserrement monétaire.

L'indice vedette CAC 40 grimpait de 40,36 points à 6.368,99 points vers 10H. Mardi, jour de la Toussaint, il avait gagné 61,48 points à 6.328,25 points, à l'issue d'une séance aux volumes d'échange relativement faibles.

Les investisseurs vont scruter la décision des responsables de la Banque centrale américaine, qui sont réunis depuis mardi matin. Le comité de politique monétaire (FOMC) annoncera sa décision mercredi à 18H00 GMT puis son président Jerome Powell tiendra une conférence de presse à 18H30 GMT.

Si une nouvelle hausse de 0,75 point est très majoritairement anticipée par les marchés, ces derniers seront surtout attentifs aux orientations futures de la Fed, car ils estiment "que le rythme des hausses devrait ralentir lors des prochaines réunions", explique Steve Englander, responsable de la macro-économie américaine pour Standard Chartered et ancien économiste à la Fed.

Mais "pour l'instant, le marché de l'emploi américain ne se resserre pas et l'inflation américaine ne s'atténue pas... Il n'y a donc aucune raison pour que la Fed annonce la fin du cycle de resserrement, ce qui déclencherait une euphorie positive sur les marchés boursiers et obligataires et stimulerait à la fois l'inflation et l'emploi aux États-Unis", estime Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote.

Et même si Jerome Powell donnait des indications sur une prochaine réduction de l'ampleur des hausses de taux, "il ne peut certainement pas promettre quand et où le resserrement s'arrêtera", poursuit l'analyste.

En parallèle, les présidents des banques centrales d'Allemagne et d'Espagne dans une interview conjointe ont déclaré que la Banque centrale européenne (BCE) va continuer à relever les taux d'intérêt pour freiner l'inflation record en zone euro.

"Je suis convaincu que ce ne sera pas la fin des hausses de taux", a estimé Joachim Nagel, président de l'influente Banque fédérale d'Allemagne, dans une interview au quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt de l'emprunt français à 10 ans s'établissait à 2,6% et restait stable par rapport à la veille.

Le luxe continue de mener

Les valeurs du luxe, qui tiraient à la hausse la Bourse de Paris la veille, continuait leur lancée mercredi. LVMH gagnait 1,11% à 658,30 euros, Kering 1,23% à 482,30 euros, Hermès 1,19% à 1.366 euros et L'Oréal 0,69% 319,70 euros.

Imerys plonge en bourse

Le groupe de minéraux industriels Imerys a annoncé une forte hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, mais en raison de la guerre en Ukraine, des confinements en Chine et de la faiblesse du secteur automobile, le volume de ventes a reculé de 4,3% sur les neuf premiers mois.

L'action perdait 5,73% à 39,48 euros vers 09H40.