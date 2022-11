"C'est la crise, mais la fête prend le dessus": de nombreux Liégeois ne rabotent pas leur budget à la Foire

A Liège, la Foire d'octobre bat son plein depuis un mois. Malgré la période plutôt morose que nous vivons actuellement, les visiteurs répondent présents. Les forains tirent un premier bilan positif.

Dans la grande roue, nous avons commencé par interroger trois adolescentes à propos de leur budget. "Nous avons 50 euros, c'est plus que l'année dernière", nous ont elles répondu.

A la Foire, les petits enfants ont le droit de prendre le volant sous l'oeil bienveillant des parents et des grand-parents. "On ne regarde pas au budget", nous a dit l'un d'entre eux.

Il y a beaucoup de monde pour s'amuser et pour manger. "On a un temps exceptionnel et il y a 2 semaines de congé. On est très satisfait, il y a beaucoup de monde", se réjouit Jean Busch, le patron de la pâtisserie gantoise.

Les jeux d'adresse ont changé. L'esprit est toujours le même, certains préfèrent le hasard.

Les Liégeois qui ne rabotent pas leur budget, le temps exceptionnel, le congé de Toussaint deux fois plus long... Pour les forains, les astres sont alignés. "On ne fait pas le chiffre de 2021 car c'était l'année de la libération. Mais, on est dans le bon. La plupart de mes collègues sont du même avis que moi", déclare Jean-Marie Collard, le représentant des forains.

Les soucis du moment sont là, mais sont mis provisoirement de côté. "L'électricité, l'énergie, c'est la crise, c'est la guerre. Mais c'est quand même la fête. Tout ça, ça prend le dessus", nous a confié un Liégeois.

"La Foire, c'est génial en général. Il fait beau, tout le monde est de bonne humeur", nous dit une autre personne.

Lorsque le soleil est complètement couché, la Foire est à son potentiel maximal.