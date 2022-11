16 employés d'Engie licenciés après avoir prolongé des contrats fixes: la CSC en veut à la direction

Alors que la concertation entre syndicat et direction semble dans l'impasse chez Engie Electrabel, la CSC bâtiment - industrie et énergie a décidé d'organiser des actions de grève dans toutes les entreprises du groupe dans les semaines à venir, à commencer par ce mercredi au siège de la société, à la Gare du Nord à Bruxelles.

Depuis environ deux semaines, les syndicats négocient avec la direction d'Engie Electrabel afin de revoir "les mesures draconiennes qui ont entraîné le licenciement de 16 employés pour faute grave et infligé des sanctions sévères à 39 autres employés en raison d'irrégularités dans le service clients et ventes", indique le syndicat chrétien.

Ces sanctions faisaient suite aux licenciements d'employés qui auraient prolongé des contrats fixes en faveur de certains de leurs collègues et ce, après la date limite définie par la direction.

"La recommandation du médiateur social offrait pourtant la possibilité de rétablir la confiance"

Pour les syndicats, l'approche de la direction d'Engie suscite l'incompréhension. "Des erreurs ont été commises, mais c'est une question de responsabilité partagée", précise Ben Bellekens, secrétaire régional de la CSC bâtiment - industrie & énergie. Il affirme qu'il existe de nombreuses exceptions à l'interdiction des contrats à durée indéterminée et une "multitude de processus de travail et de communications" qui a entraîné une confusion parmi le personnel du service clients et ventes.

Au cours des deux dernières semaines, la CSC indique que des arrêts de travail ont eu lieu dans les services clients à Gand, Namur et Gosselies. La CSC précise en outre que les syndicats ont demandé à un médiateur social d'intervenir mais la direction, toujours selon les représentants des travailleurs, a rejeté ses recommandations.

"La direction semble opter pour une stratégie de confrontation et vouloir éviter toute solution dans ce conflit. La recommandation du médiateur social offrait pourtant la possibilité de rétablir la confiance auprès du personnel et de réinstaurer la paix sociale", souligne Ben Bellekens.

Face à ce blocage, le syndicat a déjà entamé une première action de grève au siège d'Engie Electrabel à la Gare du Nord à Bruxelles ce mercredi sur le coup de 07h00. Quelque 80 militants ont installé un piquet de grève, selon M. Bellelens. La CSC annonce également d'autres actions dans les semaines à venir si la concertation reste dans l'impasse. Les syndicats socialiste de la FGTB et libéral de la CGSLB soutiennent les actions.