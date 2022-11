Chili : le radiotélescope international ALMA victime d'une attaque informatique

(Belga) Le radiotélescope ALMA, le plus puissant du monde, installé dans le nord du Chili, a été victime au cours du weekend d'une cyberattaque qui a entraîné la suspension de certaines de ses activités, a indiqué l'observatoire mercredi.

"Samedi 29 octobre, à 06h14 (11h14 heure belge), l'observatoire ALMA au Chili a subi une cyberattaque sur ses systèmes informatiques", a indiqué l'observatoire sur son compte Twitter. L'ALMA a précisé que l'attaque l'a contraint à suspendre "les observations astronomiques et son site web", tandis que ses services de messagerie électronique "fonctionnent de manière dégradée". "L'attaque n'a compromis ni les antennes ni aucune donnée scientifique", a déclaré l'ALMA, une entreprise conjointe entre des partenaires européens, américains et japonais, en coopération avec le Chili. Le réseau Atacama Large Millimeter Array (ALMA) compte 66 antennes situées à plus de 5.000 mètres d'altitude sur le plateau de Chajnantor, dans le désert d'Atacama et emploie plus de 300 personnes. L'attaque informatique n'a pour l'instant pas été revendiquée. (Belga)