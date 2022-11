Lisa devient tempête tropicale au Belize, l'Amérique centrale reste en alerte

(Belga) L'ouragan Lisa a été rétrogradé mercredi en tempête tropical après avoir touché terre mercredi au Belize, où le cyclone a entraîné des inondations et des dégradations matérielles, laissant en alerte le nord de l'Amérique centrale et le sud-est du Mexique.

Le Centre national des ouragans (CNH) américain a indiqué qu'à 02h00 GMT jeudi, Lisa est devenue une tempête tandis qu'elle se trouvait à 95 km à l'ouest de Belize City, la capitale économique du petit pays centraméricain, et se dirigeait vers le Guatemala. Le phénomène avance à 19 km/h avec des vents allant jusqu'à 95 km/h, a précisé le CNH. Lisa est entrée sur le continent à 21H20 GMT mercredi près de l'embouchure de la rivière Sibun à environ 15 km au sud-ouest de Belize City, où l'AFP a observé de fortes pluies et des vents atteignant 140 km/h selon le CNH, ainsi que des rues inondées et un palmier renversé. Outre l'émission d'une alerte rouge pour Lisa sur toute la côte, le gouvernement du Belize a déclaré l'état d'urgence dans deux districts, avec un couvre-feu qui prend fin jeudi matin. L'exécutif a également annoncé la fermeture des écoles et mis en place plusieurs abris. Les médias locaux ont montré des dégâts dans la ville de Belize, l'ancienne capitale du pays située sur la côte nord, et dans d'autres agglomérations voisines, notamment des arbres déracinés, des bâtiments endommagés et des inondations, entre autres dégâts matériels. Environ 143 personnes ont été évacuées et 48 sont restées dans un abri, a indiqué Oscar Cossio, secrétaire de la Coordination nationale pour la prévention des catastrophes (CONRED), lors d'une conférence de presse. Le Guatemala a également suspendu les cours dans les écoles du nord du pays.