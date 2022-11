"Soutien et sensibilisation": les plans Grand Froid sont lancés en Wallonie

Les plans Grand Froid commencent à être lancés dans plusieurs grandes villes de Wallonie. Le gouvernement wallon a dégagé 11 millions d'euros pour soutenir les relais sociaux qui accueillent les sans-abris quand les températures chutent.

Dans le cadre du plan Grand Froid, le bar à soupe de La Louvière est ouvert cinq jours par semaine au lieu de deux. Il se prépare à recevoir plus de visiteurs en leur apportant réconfort et soutien psychologique. "Nous accueillions des sans-abris", explique Amedeo Micelli, président de la Maison Croix-Rouge La Louvière-Le Roeulx. "Mais aussi des personnes mal logées, des personnes qui cherchent du lien social. L'ambiance est assez détendue."

"Accueillir des questions"



Au sein du relais social urbain de La Louvière, différents partenaires travaillent ensemble et apportent de l'aide matérielle, médicale mais aussi psychologique à l'approche de la période hivernale. "On a commencé à proposer nos services de soutien et de sensibilisation", dit Thibaut Belon de l'asbl Entre-Temps. "C'est dans le but d'accueillir des questions qui se poseraient par rapport à certaines difficultés."

Depuis le mois de juin, le nombre de personnes côtoyant le bar à soupes augmente. Elles étaient 35 en moyenne pour passer à 55 au mois d'octobre. La semaine dernière, un record a même été battu avec 78 personnes. Et l'hiver commence à peine.