Toujours pas de primes pour l'électricité et pour le gaz sur les factures: à qui la faute?

Les 196 euros de primes pour le gaz et l'électricité que de nombreux Belges auraient dû recevoir dès ce mois de novembre n'ont pas été déduits des factures d'acomptes. Selon les fournisseurs, le gouvernement ne leur a pas transmis à temps les informations nécessaires pour les calculs. Ces primes seront bien versées mais quand?

Une prime de 61€ pour l'électricité et une autre de 135€ pour le gaz auraient dû figurer sur les factures de novembre 2022. Le 16 septembre dernier, les ministres ont annoncé avec fierté cet accord. "Il ne fallait pas attendre car les gens reçoivent aujourd'hui les factures élevées", déclarait alors Tinne Van Der Streaten, la ministre fédérale de l'Energie.

Mais un mois et demi plus tard, sur les factures de gaz et d'électricité, aucun Belge ne voit apparaître la prime. De nombreuses personnes nous ont d'ailleurs contactés via le bouton orange Alertez-vous.

Pourquoi ce retard?

Ce retard n'est pas dû aux fournisseurs mais à la lenteté administrative des autorités belges. "Nous attendons vers le 10 novembre les informations des autorités fédérales", indique Olivier Desclée, porte-parole d'Electrabel. "Afin de savoir quels sont les clients qui vont recevoir automatiquement la prime. À partir du 15 novembre, on pourra la déduire pour le gaz et l'électricité en une seule fois."

En fonction du fournisseur, l'entrée en vigueur de cette prime se fera en décembre ou en janvier. L'effet sera rétroactif mais, d'ici-là, il faudra avancer le montant total de la facture.