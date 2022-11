Brecht, 28 ans, est décédé 5 jours après son mariage avec Gwenny: "Nous savions que ce serait fini dans très peu de temps"

Le 22 octobre, ils ont célébré leur amour l'un pour l'autre avec un beau mariage. À peine cinq jours plus tard, Gwenny Vandendries (24 ans) devait dire au revoir à son jeune époux Brecht Van Bael (28 ans). "Vous célébrez l'amour et le fait que vous allez rester ensemble pour toujours, mais nous savions que ce serait fini dans très peu de temps."

Il y a plus de cinq ans, Brecht et Gwenny se sont rencontrés au festival Balaton Sound en Hongrie. En 2020, ils ont acheté leur propre maison à As. Bricoleur, Brecht a immédiatement commencé la rénovation lui-même. La vie souriait au jeune couple, jusqu'à l'été de l'année dernière.

"Brecht se plaignait depuis un certain temps de fortes douleurs au cou", raconte Gwenny. "Il est allé voir le médecin qui lui a conseillé de voir un kinésithérapeute. Mais tout cela n'a pas aidé. Après une radiographie, quelque chose a été détecté dans son cou. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un chordome, une forme très rare et agressive de cancer des os. Une forme incurable, d'ailleurs. Mais avec certains médicaments, vous pouvez ralentir ou supprimer la tumeur. Nous avons donc fondé nos espoirs là-dessus."

Brecht a alors commencé 35 traitements de radiothérapie. "Chaque jour pendant sept semaines, il a été transporté en ambulance à l'hôpital de Bruxelles", raconte Gwenny. "J'ai passé la première nuit seule dans notre propre maison parce qu'il devait rester à l'hôpital. Brecht a également subi deux chirurgies du cou pour retirer sa deuxième vertèbre. En conséquence, il ne pouvait bouger la tête que dans une mesure limitée."

Une fois les traitements de radiothérapie terminés, Gwenny a voulu terminer cette période difficile de manière positive. "J'attendais une demande en mariage depuis longtemps. Brecht n'était pas très doué, alors j'ai pris les choses en main et je lui ai demandé moi-même sa main." Le couple a également immédiatement fixé une date: le 22 octobre 2022.

Après les traitements de radiothérapie, Brecht semblait aller mieux. "Mais en mars de cette année, des métastases ont été découverts dans les poumons, ce qui lui a causé beaucoup de douleur", explique Gwenny. "A cette époque, nous cherchions depuis longtemps un traitement adapté. Finalement, nous avons eu écho d'une étude aux Pays-Bas, à laquelle Brecht a été autorisé à participer. Trois jours plus tard, il ne souffrait plus. Le médicament a même un peu rétréci la tumeur."

De joyeux moments passés entre amis et puis la rechute

Brecht a pu de nouveau profiter de la vie. "Il était un grand fan de football. Il est souvent allé voir le KRC Genk et a également soutenu l'Atlético Madrid. Il a également joué au football lui-même jusqu'à ses opérations", explique Gwenny. "L'été dernier, j'ai voulu le surprendre en le laissant aller à l'Atlético Madrid avec ses amis. Ses amis lui ont tout arrangé. Je suis contente qu'il ait pu faire ça quand il était encore bon."

À la fin de l'été dernier, cependant, l'état de Brecht s'est visiblement détérioré. "Il était presque incapable de manger et a donc perdu du poids très rapidement", explique Gwenny. "Deux jours avant le mariage, il a dû se rendre aux urgences avec de fortes douleurs abdominales. Il avait du liquide dans l'estomac et a dû être hospitalisé". Mais Brecht voulait épouser sa Gwenny. Un jour plus tard, et donc un jour avant le mariage, je suis allé le chercher. Après le mariage, il est retourné à l'hôpital.

Les deux ont vraiment apprécié leur journée de mariage. "C'était une grande fête avec toute notre famille et nos amis. Brecht a dû prendre beaucoup de repos à cause de la douleur. Mais nous avons quand même pu le faire comme nous le voulions. Même si c'était le double. Vous célébrez l'amour et le fait que vous resterez ensemble pour toujours, mais nous savions alors que ce serait fini dans très peu de temps."

Le couple ignorait que leur temps ensemble serait si court. "Le lundi, deux jours après le mariage, j'ai ramené Brecht à l'hôpital. Mardi c'était mon anniversaire. Juste ce jour-là, on nous a dit qu'il était en soins palliatifs. Jusque-là, nous avions espéré qu'il se rétablirait à l'hôpital et qu'ils pourraient l'opérer, mais son corps s'est avéré trop faible. Pourtant, ce mardi-là, il avait arrangé 24 roses pour mon anniversaire. Mercredi, il s'est rendu au service des soins palliatifs de Genk. Il y est mort le lendemain, juste au moment où je venais de rentrer chez moi pour prendre une douche. Je pense qu'il a délibérément choisi ce moment."

Jusqu'au bout, Brecht est toujours resté positif. "Cela le caractérisait vraiment. Il était aussi toujours doux et attentionné. Mais aussi très facile, tout allait bien pour lui. Ce n'était pas vraiment un bavard, mais nous avons quand même passé beaucoup de temps ensemble pendant cette période. On pourrait dire que le médicament de l'étude n'a finalement pas fonctionné, mais nous avons choisi de dire qu'il a fonctionné pendant six mois."

Gwenny reste également remarquablement forte pendant notre conversation et souhaite entamer une procédure de fécondation in vitro dans 6 mois. Brect et elle souhaitaient fonder une famille... "Brecht et moi essayions aussi de concevoir. Nous avions déjà commencé un programme de FIV avant son cancer. Cela a été mis en attente, car cela pourrait aurait pu rendre les adieux de Brecht encore plus difficiles pour Brecht. Mais c'est en fait son seul grand rêve qu'il n'a pas pu réaliser. J'ai la possibilité de le poursuivre".

Gwenny doit attendre six mois avant de pouvoir poursuivre la procédure.