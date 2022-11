Mondiaux de gymnastique artistique - Lisa Vaelen 11e et Maellyse Brassart 15e de la finale du concours général

(Belga) Lisa Vaelen a terminé à la 11e place et Maellyse Brassart s'est classée 15e de la finale du concours général individuel féminin des championnats du monde de gymnastique artistique, jeudi soir à Liverpool. Vaelen, 18 ans, qui avait pris la 5e place de l'Euro de Munich cet été, a totalisé 52.699 points. Brassart a cumulé 51.898 points.

Le titre est revenu à la Brésilienne Rebeca Andrade (56.899) devant l'Américaine Shilese Jones (55.399) et la Britannique Jessica Gadirova (55.199). Andrade succède au palmarès à la Russe Angelina Melnikova, sacrée en 2021 à Kitakyushu au Japon. Vaelen, 20e des qualifications, a obtenu 52.699 points après avoir enchaîné successivement la poutre (11.333), le sol (13.366), le saut, sa spécialité, où elle a décroché sa meilleure note (14.200, 5e meilleur score) et les barres asymétriques (13.800, 4e meilleur score). Première réserviste après sa 30e place en qualifications, la Bruxelloise Brassart a profité du forfait de la Brésilienne Flavia Saraiva pour entrer dans cette finale à 24 (deux gymnastes au maximum par pays). Elle a débuté par les barres asymétriques (13.766, 6e meilleur score) avant de poursuivre à la poutre (11.733), au sol (13.133) et au saut (13.266) Vaelen disputera encore la finale du saut samedi. Cet été en Bavière à l'occasion des championnats d'Europe, elle avait échoué au pied du podium (4e). Nina Derwael, qui dispute ses premiers grands championnats depuis les JO de Tokyo, disputera également samedi la finale aux barres asymétriques, un agrès dont elle est la championne olympique en titre. Vendredi, Luka Van Den Keybus disputera la finale du concours général individuel masculin.