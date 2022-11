(Belga) La moitié des travailleurs belges ont travaillé en étant malades en 2021, ressort-il des chiffres publiés vendredi par Tempo-Team. L'entreprise active en ressources humaines a commandé une enquête auprès d'un bureau indépendant en collaboration avec la KU Leuven. Au total, plus d'un tiers des travailleurs se sont rendus sur leur lieu de travail alors qu'ils étaient souffrants. Seuls 15% ont travaillé depuis leur domicile.

Ce sont surtout les femmes qui vont travailler en étant malade. Plus de la moitié des femmes interrogées (54%) travaillent malgré un problème de santé contre 47% des hommes. Les jeunes de moins de 34 ans travaillent plus souvent malades (58%) que les personnes de plus de 34 ans (43%). Près de la moitié des cas représentés avaient les symptômes d'un rhume. Un quart ont travaillé avec un mal de dos, un cinquième avec des maux de ventre et 18% avec de la fièvre. L'étude dénombre aussi 16% des malades présents présentant des plaintes psychologiques. Ceux qui travaillent en étant malade le font surtout pour ne pas donner de charge supplémentaire de travail aux collègues, stipule l'étude. Ils courent pourtant le risque d'infecter leurs collègues. De plus, un travailleur sur trois reconnaît qu'il ne peut pas travailler correctement lorsqu'il est malade. En outre, 15% continuent à travailler malade pour répondre aux attentes de leurs dirigeants et 14% ressentent une pression sociale et craignent la désapprobation de leurs collègues s'ils sont souvent absents pour maladie. L'étude a été menée par un bureau d'étude indépendant en collaboration avec le professeur Anja Van den Broeck, spécialiste en motivation professionnelle à la KU Leuven. Au total, 2.500 travailleurs et 250 employeurs en Belgique ont répondu à l'étude en ligne entre le 22 juin et le 11 juillet 2022, après sélection d'un échantillon représentatif. (Belga)