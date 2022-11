Conflit israélo-palestinien - Frappes israéliennes sur Gaza après des tirs de roquettes vers Israël

(Belga) L'aviation israélienne a annoncé avoir mené tôt vendredi des frappes aériennes contre des "sites militaires" dans la bande de Gaza après des tirs de roquette depuis cette enclave palestinienne vers le territoire israélien.

Jeudi soir, l'armée israélienne et des sources locales avaient fait état de premiers tirs de roquettes depuis le mois d'août de la bande de Gaza vers Israël avec certains projectiles tombés dans l'enclave et un autre intercepté par le bouclier antimissile israélien. Ces tirs intervenaient juste après l'élection de Benjamin Netanyahu à l'issue des législatives israéliennes de mardi, mais aussi après un raid israélien à Jénine, bastion des factions palestiniennes en Cisjordanie occupée, contre un commandant du Djihad islamique, second groupe islamiste armé palestinien après le Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza. Dans la foulée de ces tirs, "l'armée israélienne a ciblé un site militaire souterrain de production de roquettes" du Hamas dans la bande de Gaza, a indiqué l'armée dans un communiqué. Des sources sécuritaires à Gaza ont fait état de leur côté d'une dizaine de frappes sur deux "sites militaires" dans le centre de cette enclave de 2,3 millions d'habitants. Au moins 49 Palestiniens, parmi lesquels des combattants mais aussi des civils dont des enfants, ont péri du 5 au 7 août dans une confrontation entre l'armée israélienne et le groupe Djihad islamique à Gaza, enclave sous blocus israélien depuis 2007. (Belga)