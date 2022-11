De nombreux Thalys supprimés ces prochains jours

Thalys est contraint d'annuler un certain nombre de voyages sur la ligne à grande vitesse entre Paris, Bruxelles et Amsterdam au cours des prochains jours, indique jeudi le site web de l'opérateur ferroviaire. Au total, une vingtaine de trains, répartis sur vendredi, dimanche et lundi, sont concernés. En raison d'une maintenance imprévue, le nombre de rames disponibles est insuffisant pour garantir l'ensemble des trajets, explique Thalys.

Le nombre de passagers concernés n'est pas connu mais Thalys indique que ceux-ci peuvent effectuer une nouvelle réservation gratuitement ou se faire rembourser. Environ 90 % des trains habituels circuleront. Thalys précise que les trains à grande vitesse circuleront normalement mercredi 9 novembre, jour de grève nationale en Belgique. Les voyageurs doivent toutefois s'attendre à des perturbations dans le reste des transports publics.