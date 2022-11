Séisme de magnitude 6,0 au Salvador

(Belga) Un séisme de magnitude 6,0 a frappé dans la nuit de jeudi à vendredi le Salvador, a annoncé le ministère de l'Environnement, sans qu'aucune victime ou dégât matériel ne soient signalés dans un premier temps.

Le tremblement de terre s'est produit jeudi à 22h26 (05H26 vendredi heure belge) dans l'océan Pacifique, à 37 km au sud de Playa Mizata, dans l'ouest du pays, et à 41 km de profondeur, selon le ministère. Le séisme "n'a pas causé de dégâts" dans le pays, et l'armée et la police "ne signalent rien de nouveau", a tweeté le président salvadorien Nayib Bukele. "Rien de nouveau sur la côte. Pas de dégâts sur les routes principales. Apparemment le séisme n'a pas provoqué de dommage. Grâce à Dieu", a-t-il ajouté. Selon les médias locaux, la secousse a été ressentie dans pratiquement tout le pays et certains habitants paniqués ont évacué leurs maisons en pleine nuit. Le séisme a également été ressenti au Guatemala voisin, selon les autorités locales, qui n'ont pas non plus fait état de victimes ou de dégâts. L'Amérique centrale est une zone à fort risque sismique, car trois plaques tectoniques y convergent.