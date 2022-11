Le diesel et le gasoil de chauffage vous coûteront moins cher à partir d'aujourd'hui

Les prix maxima du diesel et du gasoil de chauffage diminueront à partir de ce vendredi, annonce le SPF Economie. Dans le détail, le prix maximum du diesel B7 à la pompe reculera d'1,74 centime d'euro, à 2,0200 euros le litre et celui du diesel B10 d'1,76 centime, à 1,9930 euro le litre. Les prix maxima du gasoil diesel (application chauffage) seront quant à eux désormais d'1,2900 euro le litre (-0,1812 euro) pour moins de 2.000 litres et d'1,2544 euro le litre (-0,1812 euro) à partir de 2.000 litres.