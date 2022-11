Deux animaux tués dans un incendie d'habitation à Jandrenouille

(Belga) Deux animaux ont péri lors d'un important incendie d'habitation survenu jeudi soir à Jandrenouille, dans l'entité d'Orp-Jauche, a-t-on appris vendredi auprès de la zone de secours du Brabant wallon.

Les pompiers brabançons wallons du poste de Jodoigne et leurs collègues de la zone de Hesbaye ont été appelés à intervenir peu avant 19h00 dans une propriété située le long de la chaussée de Wavre à Jandrain-Jandrenouille. L'habitation était en proie a un violent incendie. Le sinistre, dont l'origine reste à déterminer, est survenu dans un local contenant un four à pizza. Un chat et un chien sont décédés lors de l'incendie. L'intervention des secouristes s'est terminée vers 23h00. (Belga)