L'espace aérien brièvement perturbé en Espagne et en France ce matin: "Nous avons dû descendre de l'avion"

"Après avoir embarqué, nous avons dû descendre de l'avion et sommes coincés dans l'aéroport d'Alicante", nous écrit Philippe via le bouton orange Alertez-nous. "Espace aérien espagnol fermé pour cause de débris spatiaux. Tous les vols sont cloués au sol", ajoute Xavier.

Selon des informations rapportées par la Protection Civile sur Twitter, l'Espagne a effectivement fermé son espace aérien au-dessus de la région de la Catalogne pendant quelques minutes ce vendredi matin. En France aussi, une partie de l'espace aérien a été brièvement fermé. "En raison de la rentrée dans l'atmosphère terrestre de débris spatiaux issus d’une fusée chinoise, la France a décidé de fermer son espace aérien situé au sud de la Corse de 9h30 à 10h30", écrit la direction française de l'aviation civile.

Ces interruptions ont été causées par le risque de chute de débris dans l’atmosphère de la fusée porteuse Longue-Marche 5B. La Chine avait lancé lundi avec succès le dernier module de sa station spatiale en construction Tiangong, qui doit lui permettre d'être pleinement opérationnelle, dans le cadre de son ambitieux programme dans l'espace. Baptisé Mengtian ("rêve des cieux"), le module a été lancé par une fusée Longue Marche 5B depuis l'île tropicale de Hainan (sud).