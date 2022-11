Nuages et soleil se partageront le ciel du week-end

(Belga) Le ciel restera très nuageux vendredi après-midi avec quelques averses locales. Celles-ci se raréfieront en fin d'après-midi et des éclaircies feront leur apparition, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Les températures seront comprises entre 8 et 13°C sous un vent d'abord modéré, puis faible.

Quelques pluies localisées resteront possibles durant la soirée mais le temps se dégagera durant la nuit avec toutefois d'éventuels bancs de brouillards, particulièrement en Ardenne. Le vent, toujours faible, soufflera sur un thermomètre qui oscillera entre 2 et 6°C voire 8°C au littoral. Le soleil illuminera la matinée de samedi mais les nuages ne tarderont pas à faire leur retour. Le temps restera cependant globalement sec malgré une possible averse du côté de la mer, où le vent soufflera assez fort alors qu'il sera faible ou modéré ailleurs. Les maxima se situeront dans les normales de saison : entre 7 et 12°C. La nuit de samedi à dimanche sera placée sous le signe des nuages avec quelques faibles pluies à la Côte et sur l'extrême ouest. Les minima iront de 5 à 10°C et le vent sera modéré voire assez fort en bord de mer. Le vent ne faiblira pas dimanche et le ciel se couvrira davantage dimanche. Des pluies parfois modérées ponctueront la journée. Le mercure ira de 7 à 11°C. (Belga)