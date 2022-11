Le roi Charles III donne une réception à Buckingham avant la COP27

(Belga) Le roi Charles III a reçu vendredi, au Palais de Buckingham, une centaine de représentants du monde politique, scientifique et de la société civile à l'entame de la COP27 sur le climat. L'Américain John Kerry, envoyé présidentiel spécial pour le climat, et le Premier ministre britannique Rishi Sunak faisaient notamment partie des invités, tout comme la créatrice de mode Stella McCartney. Le souverain souhaitait, par cette réception, pouvoir s'informer sur des mesures pratiques de lutte contre le dérèglement climatique.

Le roi Charles III milite depuis plusieurs années pour la protection de l'environnement mais a été contraint de se retirer du sommet qui a lieu en Égypte du 6 au 18 novembre, sous la pression de l'ancienne Première ministre britannique Liz Truss. Contrairement à son prédécesseur Boris Johnson, Mme Truss avait retiré la question du climat et de la protection de l'environnement de son agenda, mais elle est restée moins de deux mois en poste, contrainte de démissionner sous la pression de son parti. L'actuel chef du gouvernement britannique, Rishi Sunak, avait dans un premier temps indiqué qu'il ne se rendrait pas non plus à la COP27 mais a finalement changé d'avis en début de semaine. Une porte-parole du gouvernement a déclaré jeudi que M. Sunak n'aurait pas empêché le Roi de se rendre en Égypte mais qu'il était désormais trop tard. Ce n'est "pas tenable d'un point de vue logistique", selon elle. Le gouvernement et le palais ont dès lors convenu que Charles III ne se rendrait effectivement pas à Charm-el-Cheikh. La COP27 démarre dimanche dans cette station balnéaire égyptienne et doit voir 190 pays débattre pendant deux semaines de la manière de limiter le dérèglement climatique. (Belga)