RTL INFO répond à vos questions: mes voisins font tout le temps la fête, jusqu'à quelle heure peuvent-ils faire du bruit?

Vous organisez une petite fête chez vous ce week-end? En soirée, on rit, on crie, on danse... On fait pas mal de bruit, et nos voisins ne sont pas toujours ravis.

C’est le cas de Robert. Ses voisins font régulièrement la fête, ce qui engendre pas mal de nuisances. Robert se demande s’il y a une heure limite pour faire du bruit?

La loi parle de tapage nocturne, mais sans donner d’heure précise. Elle parle de la période entre le crépuscule du soir et celui du matin. Donc à la grosse louche, comptez entre 22 heures et 7 heures du matin. Ça varie un peu en été et en hiver.

Comment régler les choses sans envenimer la situation?

Premier réflexe: allez voir vos voisins avant d’appeler la police et favorisez le dialogue.



Parfois, les voisins ne se rendent pas compte du bruit causé et acceptent tout simplement de baisser la musique (ou d’un ton !).

Si rien ne change, pensez à envoyer une lettre recommandée au responsable des nuisances. Dans cette lettre, vous rappelez quelles démarches vous avez déjà effectuées, les demandes envoyées, etc.

Vous pouvez, pourquoi pas, faire appel à un médiateur. Certaines communes proposent un service de médiation gratuit.

Puis seulement après cela, vous vous rendez à la police pour porter plainte. Pensez à amener des preuves. Votre affaire peut alors se retrouver devant la justice.