"Tout s'est passé en un éclair": attaqué par un cobra en Inde, un enfant de 8 ans le mord pour se défendre... et le tue

Deepak, un garçon de 8 ans, jouait dans son jardin à Pandarpadh, dans la région centrale de Chhattisgarh en Inde, lorsqu'il a été attaqué par un cobra adulte, relate le Daily Mail. Le serpent s'est enroulé autour de son bras et a enfoncé ses crocs dans la chair de Deepak. L'enfant a tenté de secouer rapidement son bras pour se défaire du serpent, mais il n'a pas réussi à se libérer de l'animal. "Le serpent s'est enroulé autour de ma main et m'a mordu. J'avais très mal", a déclaré Deepak au New Indian Express.

Deepak a alors décidé de le mordre à son tour et il est parvenu à le tuer. "Comme le reptile ne bougeait pas lorsque j'ai essayé de le secouer, je l'ai mordu violemment deux fois. Tout s'est passé en un éclair", a-t-il ajouté. Heureusement, le serpent n'a jamais injecté son venin dans son bras et le petit garçon s'en est sorti vivant.

Les morsures de serpent sont courantes en Inde. Selon une nouvelle étude publiée récemment, plus de 85 % des décès survenus en 2019 font suite à des morsures de serpent.

Une "morsure sèche"



Suite à la morsure de serpent, les parents de Deepak l'ont emmené d'urgence dans un centre médical proche de chez eux. L'enfant a été gardé en observation pour s'assurer qu'il se remettrait bien. Après avoir examiné sa blessure, les médecins ont découvert qu'il avait subi une "morsure sèche", ce qui signifie que le cobra n'a pas libéré de venin. Deepak n'a donc présenté aucun symptôme et a récupéré rapidement.

Les morsures sèches sont souvent administrées par des serpents adultes qui ont un contrôle total sur le déploiement du venin de leurs glandes. Ils font cela pour avertir ou effrayer les animaux, sans les tuer. Les serpents utilisent généralement le venin pour tuer leurs proies, ou lorsqu'ils combattent des prédateurs dangereux.