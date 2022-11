C&A ferme des magasins de centre-ville

(Belga) L'enseigne de prêt-à-porter C&A ferme plusieurs de ses magasins en centre-ville. Le nombre n'est pas précisé, écrit samedi De Tijd.

La chaîne néerlandaise connaît des difficultés sur son marché belge. Cette année, 80 emplois y ont déjà été supprimés, selon le syndicat chrétien ACV. Au siège européen de Zaventem, sur les 400 personnes qui y travaillaient, 32 ont été remerciées et 10 sont parties sur base volontaire. Désormais, 40 autres collaborateurs ont perdu ou vont perdre leur emploi en raison de la fermeture actée ou prochaine de huit boutiques. L'entreprise dit être occupée à une "stratégie de modernisation". Le nombre total de magasins qui fermeront et d'emplois qui disparaitront n'est pas dévoilé. "Nous ne voulons pas créer de tensions", affirme la porte-parole Eva Van Elst. Le syndicat chrétien dit ne pas savoir non plus combien de boutiques vont mettre la clef sous la porte. Il dit cependant être satisfait de la manière dont l'entreprise gère les fermetures, en proposant quand c'est possible au personnel de travailler dans un autre magasin à proximité. (Belga)