A Bahreïn, 30.000 personnes réunies pour la messe du pape

Quelque 30.000 personnes étaient réunies samedi au stade national de Bahreïn pour assister à la messe du pape François, au troisième jour de sa visite dans le royaume musulman du Golfe.

Dans la foule, de nombreux fidèles originaires de pays asiatiques, des familles avec des enfants ainsi que des religieux venus assister à la célébration qui doit débuter à 08H30 (05H30 GMT) dans la plus grande enceinte sportive du pays, située à Riffa.

Arrivé jeudi dans cet Etat insulaire de 1,4 million d'habitants pour une visite de quatre jours, le pape de 85 ans doit saluer la foule à bord de sa "Papamobile" avant de prononcer une homélie en espagnol.

"Nous sommes ici depuis une heure du matin, nous n'avons pas dormi. Nous sommes tellement excités à l'idée de voir le pape!", a confié à l'AFP Philomina Abranches, une volontaire indienne de 46 ans vivant à Bahreïn.

"Tout le monde veut voir le pape ! C'est le rêve de toute une vie pour tout le monde de venir le voir. On l'appelle tous +Papa+. Il représente avant tout la paix dans le monde, c'est ce dont nous avons besoin en ce moment", a-t-elle ajouté.

Chaque participant a reçu un sac en plastique contenant notamment une casquette blanche avec le logo du voyage, un drapeau du Vatican en papier et une bouteille d'eau.

Marguerite Heida, 63 ans, se dit "chanceuse" d'assister au "plus grand événement de l'année". "Les gens vont généralement en Italie pour voir le pape et n'y arrivent pas toujours. Je l'ai vu hier à l'église et je le verrai aujourd'hui. J'ai aussi pu lui serrer la main et obtenir sa bénédiction", confie cette chrétienne de Bahreïn.

Sur l'estrade, une imposante croix en or domine l'autel encadré de deux écrans géants tandis que les enceintes sonores diffusent des chants religieux.

Bahreïn, qui a formalisé ses relations diplomatiques avec le Saint-Siège en 2000, compte quelque 80.000 catholiques selon le Vatican, principalement des travailleurs asiatiques.