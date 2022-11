La fille de Véronique, Alma, est atteinte de bronchiolite: "On ne reconnaît plus son enfant, il ne sourit plus"

C'est une maladie que les parents de jeunes enfants connaissent bien : la bronchiolite. Il s'agit d'une infection virale respiratoire qui peut amener, dans les cas graves, à des hospitalisations. Comme chaque année, une épidémie a commencé chez nous. Quels sont les symptômes ? Et comment la différencier des autres petites affections automnales ?

Le petite Alma est arrivée aux urgences il y a 6 jours, atteinte de difficultés respiratoires. "J'entendais que ça sifflait et ça craquait comme s'il y avait des crépitements. Et je voyais qu'elle avait un tirage sus sternal au niveau de la gorge, ça rentrait à chaque respiration et elle avait un balancement à la poitrine", explique Véronique, sa maman.

La bronchiolite est une maladie d'origine virale qui touche les petites voies respiratoires. La plupart du temps, elle est bénigne, mais les symptômes peuvent être impressionnants. "Son enfant change vraiment très vite, c'est-à-dire qu'il est apathique, on ne le reconnaît plus, ce n'est plus un enfant souriant. Un enfant gourmand qui ne mange plus, c'est toujours impressionnant. Et puis les signes de difficultés respiratoires...", développe Véronique.

Dans les cas les plus graves, le patient peut manquer d'oxygène et nécessiter une aide respiratoire. Pour reconnaître les signes d'aggravation de la maladie, les pédiatres conseillent de surveiller l'état général de l'enfant. "Sa capacité à continuer à jouer, à manger, que la fièvre ne soit pas trop élevée... Et puis surtout, qu'il n'y ait pas des signes respiratoires trop importants, avec parfois des enfants qui ont une toux très impressionnante, qui ont du mal à récupérer entre les quintes de toux. Et ces enfants doivent évidemment être évalués pour qu'on puisse notamment mesurer leur saturation en oxygène dans le sang", avertit Stéphane Moniotte, chef du département pédiatrique aux cliniques universitaires Saint-Luc.

L'Union européenne vient d'approuver un traitement préventif contre la bronchiolite. Il arrivera sur le marché l'année prochaine. "C'est effectivement une très bonne nouvelle puisqu'ici il s'agit d'un véritable vaccin contre le virus de la bronchiolite. Donc si on pouvait se permettre de vacciner la majorité des nourrissons, on aurait une nette diminution de ces vagues épidémiques", poursuit Stéphane Moniotte.

L'épidémie démarre généralement mi-octobre et se termine fin février. Depuis 2 semaines, les patients sont plus nombreux, mais le système hospitalier n'est pas encore saturé.