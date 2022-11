La Norvège vend 32 avions F-16 d'occasion à la Roumanie, pays voisin de l'Ukraine

La Norvège a annoncé qu'elle allait céder à la Roumanie 32 avions de combat F-16 d'occasion, pour 388 millions d'euros.

Signé sur fond de guerre en Ukraine, pays voisin de la Roumanie, l'accord porte sur la fourniture des avions, de pièces détachées ainsi que la maintenance et la formation des personnels techniques.

Les livraisons auront lieu en 2023 et 2024 après une remise à niveau des avions, a précisé le ministère norvégien. La transaction "sera une contribution importante en vue du renforcement de l'armée de l'air d'un allié de l'Otan et créera en même temps de la valeur pour l'industrie de défense norvégienne tout en générant des revenus pour l'Etat norvégien", a indiqué vendredi le ministre norvégien de la Défense, Bjørn Arild Gram, cité dans un communiqué.

La Norvège avait opté dans les années 1970 - tout comme la Belgique, le Danemark et les Pays-Bas, dans le cadre du "contrat du siècle" - pour le F-16 du groupe américain General Dynamics, commandé à 60 exemplaires dans sa version monoplace (A) et à 14 exemplaires dans sa version biplace (B). Les derniers appareils ont été retirés du service en début d'année au profit de F-35 Lightning II plus modernes de l'américain Lockheed Martin (ex-General Dynamics). Oslo prévoit d'en acquérir jusqu'à 52 exemplaires.

De son côté, la Roumanie avait exprimé dès 2021 son intérêt pour le rachat de F-16 norvégiens en vue de remplacer ses vieux MiG-21 de conception soviétique. Selon la ministre belge de la Défense, Ludivine Dedonder, les F-16 vieillissants que la Force aérienne retirera d'ici 2028 n'ont guère d'intérêt pour d'éventuels acheteurs car ils ne disposeront plus que d'un potentiel de vol faible, voire nul.