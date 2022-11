Pays-Bas: un cycliste en balade se fait suivre par un loup

Un cycliste a vécu une mésaventure surprenante aux Pays-Bas. L'homme a été poursuivi par un loup lors d'une balade dans le parc national de Hoge Veluwe. Il roulait sur la piste lorsque l'animal a surgi d'entre les arbres. Le loup s'est approché et a suivi le cycliste pendant un moment. L'homme a lui-même filmé la scène inhabituelle. Dans la vidéo, on constate que l'animal ne se montre pas particulièrement agressif.

S'il avait vraiment l'intention d'attaquer, il aurait vite rattrapé le cycliste

Un loup peut courir jusqu’à 60 km/h. Selon les experts, l’animal n’avait pas l’intention d’attaquer le cycliste, qui n’aurait eu aucune chance face à lui. "Il ne fait vraiment pas d'effort pour poursuivre le cycliste longtemps. Donc s'il avait vraiment l'intention d'attaquer, il aurait vite rattrapé le cycliste. On sait que les interactions avec les gens en Europe et les loups sont extrêmement rares", explique Joachim Mergaey, chercheur sur les loups à l'Institut de recherche nature et forêt.

À un moment donné, il était encerclé par une dizaine ou une vingtaine de photographes

Il s'agirait d'un jeune loup qui ne semble pas effrayé par la présence humaine. "Il a été observé régulièrement par des gens qui se sont approchés de lui pour faire des photos. À un moment donné, il était encerclé par une dizaine ou une vingtaine de photographes, ce qui n'est pas une situation normale. Pas pour le loup non plus", indique Joachim Mergaey.

Pour dissuader ce loup, la province de Gueldre, aux Pays-Bas, utilise des projectiles de paint-ball pour que l’association qu’il fasse avec l’humain devienne douloureuse et négative. Actuellement, aucun loup en Belgique n'a manifesté ce genre de comportement.