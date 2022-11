Bruxelles: une femme enceinte, son compagnon et leurs enfants hospitalisés après une intoxication au CO

Une famille bruxelloise avec deux enfants a été gravement intoxiquée par du monoxyde de carbone, samedi après-midi. La mère enceinte, le père et les deux enfants ont été transférés à l'hôpital militaire de Neder-over-Heembeek. C'est ce qu'ont rapporté les pompiers de Bruxelles.

Les services d'urgence ont été appelés vers 16h30 sur l'avenue de la Reine parce que quelqu'un était tombé. Lorsque les ambulanciers sont entrés dans l'habitation, leur détecteur de CO s'est immédiatement déclenché. Ils ont alors décidé d'appeler des renforts de pompiers, d'évacuer la famille et d'ouvrir toutes les fenêtres de la maison. Les deux parents et les deux enfants, gravement intoxiqués au CO, ont été transférés à l'hôpital militaire de Neder-over-Heembeek, où ils ont été traités dans un caisson hyperbare.