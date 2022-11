COP27 - Des parlementaires écologistes demandent à rencontrer des prisonniers politiques en Egypte

(Belga) Dix parlementaires écologistes européens, parmi lesquelles la députée fédérale écolo Séverine de Laveleye, demandent à rencontrer des prisonnières et prisonniers politiques enfermés en Egypte, pays-hôte de la COP27 qui débutera ce dimanche à Charm el-Cheikh.

Ces parlementaires verts, qui seront présents à la COP27, s'inquiètent de la situation des droits humains en Egypte et estiment "qu'il ne peut y avoir de justice climatique sans société civile ouverte et sans garantie de processus démocratiques." Dans un courrier adressé au ministre égyptien de la Justice et au Procureur général d'Égypte, les 10 parlementaires, parmi lesquels des députés européens, demandent à pouvoir rencontrer neuf prisonnières et prisonniers politiques égyptiens qui se trouvent actuellement derrière les barreaux. "Il n'est pas envisageable pour nous de participer aux travaux de la COP sur le climat sans manifester concrètement notre soutien à la société civile égyptienne indépendante et notre solidarité avec les prisonniers de conscience", déclare la députée fédérale écolo Séverine de Laveleye. Un récent rapport d'Amnesty International a épinglé le bilan "catastrophique" des droits humains dans le pays du président Abdel Fattah al-Sissi. L'ONG accuse également les autorités égyptiennes d'étouffer la voix de la société civile égyptienne à la COP27. (Belga)