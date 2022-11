Inval Oekraïne - Zelensky veut collecter des fonds pour une flotte de drones maritimes

(Belga) Le gouvernement ukrainien se félicite largement du déploiement de drones maritimes contre la flotte russe en mer Noire. Après une attaque spectaculaire samedi contre sa flotte en baie de Sébastopol, en Crimée annexée, l'Ukraine souhaite acquérir davantage de ce type d'armements.

"La semaine prochaine nous allons lancer une action de financement participatif pour réunir les moyens en vue d'établir une flotte de drones maritimes", a annoncé le président ukrainien Volodymyr Zelensky samedi soir dans son message vidéo quotidien. Il estime que tout un chacun est en mesure de comprendre la nécessité d'une telle initiative. "Je suis sûr qu'il y a des millions de gens qui souhaitent soutenir notre défense. Tout le monde a déjà vu comme cela fonctionne. Et c'est uniquement pour la protection de notre zone maritime. Nous ne revendiquons rien qui ne nous appartienne pas", a assuré le dirigeant. En mai, la plateforme United24 a été mise sur pied pour mener des collectes de fonds à l'échelle internationale pour venir en aide à l'Ukraine. Les donations des particuliers, des partenaires étrangers, des organisations caritatives appuient les forces armées ukrainiennes, mais sont aussi dirigées vers les réparations d'infrastructures, l'aide humanitaire et les médicaments. A ce jour, Kiev a dépensé via ce biais environ 220 millions de dollars en armements.