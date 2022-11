Crime organisé: "Au quotidien, nous travaillons étroitement avec les USA"

La Belgique et les Etats-Unis souhaitent renforcer leur coopération contre le crime organisé. C'est l'ambition exprimée après une visite de travail du ministre belge de la Justice Vincent Van Quickenborne mercredi dernier à Washington. Il y a rencontré son homologue américain Merrick B. Garland.

La Belgique et les USA oeuvrent déjà de concert depuis un certain temps en matière de justice, notamment dans la lutte contre le crime organisé, le trafic de drogues et le terrorisme. Les deux pays ont aussi tenu des discussions cette semaine au sujet d'une coopération pour mener des enquêtes et poursuites sur les crimes de guerre commis par la Russie en Ukraine. Bruxelles et Washington veulent davantage renforcer leur coopération.

"Au quotidien, nous travaillons étroitement avec les USA"

Il a été convenu d'améliorer l'échange transatlantique d'informations, a assuré le ministre belge Van Quickenborne. "Pour déstabiliser davantage le crime organisé et le commerce de stupéfiants, priver les criminels violents d'un refuge sûr et lutter contre le terrorisme national et international". Il a invité les Américains à participer en avril prochain à la concertation de la coalition anti-drogues à Anvers. "Cette coopération de six pays européens dans la lutte contre la criminalité organisée peut certainement bénéficier d'un partenaire fort comme les USA à la table des négociations", a encore assuré le ministre libéral.

M. Van Quickenborne a aussi eu des réunions jeudi avec le directeur du FBI, Christopher Wray et l'administratrice de l'Agence américaine de lutte contre la drogue (DEA), Anne Milgram. "En matière de sécurité, les Etats-Unis sont notre partenaire le plus important. Au quotidien, nous travaillons étroitement avec les USA", a salué le Belge.

Son homologue américain a aussi fait l'éloge de la coopération entre les deux pays. "Notre capacité à lutter contre la criminalité internationale et à protéger les Américains contre toutes menaces dépend de la capacité de nos partenaires internationaux (...). A ce titre, la Belgique est pour les Etats-Unis un partenaire inestimable en matière d'application de la loi", a fait part M. Garland.