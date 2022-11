Un avion de ligne s'abîme dans le lac Victoria en Tanzanie

Un avion de ligne avec 43 personnes à bord s'est abîmé dimanche dans le lac Victoria, en Tanzanie, en raison du mauvais temps, peu avant d'atterrir dans la ville de Bukoba, dans le nord-ouest du pays, ont indiqué les autorités tanzaniennes, en ajoutant que des opérations de sauvetage étaient en cours.

"Il y a eu un accident d'un avion de (la compagnie aérienne) Precision Air qui (...) s'est écrasé dans l'eau à environ 100 mètres de l'aéroport", a déclaré le commandant de la police régionale William Mwampaghale aux journalistes à l'aéroport de Bukoba.

Le commissaire régional Albert Chalamila a précisé que 43 personnes, dont 39 passagers, les deux pilotes et deux membres d'équipage, étaient à bord du vol PW494 parti de Dar es Salaam, la capitale économique, jusqu'à Bukoba, une ville située au bord du lac, le plus grand en Afrique et celui où le Nil prend sa source.

"A l'heure où nous parlons, nous avons réussi à sauver 26 personnes qui ont été évacuées vers un hôpital", a ajouté M. Chalamila, en soulignant que "l'opération de sauvetage est toujours en cours".

Selon lui, l'avion en cause serait un ATR 42. Ce modèle est fabriqué par la société franco-italienne ATR et assemblé à Toulouse dans le sud de la France.

Des vidéos diffusées sur les médias locaux montrent l'avion en grande partie submergé alors que les sauveteurs à l'eau tentent de récupérer des survivants. Les secouristes tentent de soulever l'avion hors de l'eau à l'aide de câbles et de grues.

- "Gardons notre calme" -

La présidente Samia Suluhu Hassan a exprimé ses condoléances aux personnes touchées par l'accident. "Gardons notre calme pendant que les opérations de sauvetage se poursuivent et prions afin que Dieu nous vienne en aide", a-t-elle déclaré sur Twitter.

Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a également adressé ses condoléances, tout comme le secrétaire général du bloc régional de la Communauté de l'Afrique de l'Est, Peter Mathuki.

"Nos cœurs et nos prières sont tournés vers les familles des passagers (...) et nous sommes solidaires envers le gouvernement et le peuple de #Tanzanie", a-t-il déclaré sur Twitter.

"La Communauté de l'Afrique de l'Est se joint à Mama Samia Suluhu Hassan, les familles et les amis de tous ceux qui ont été touchés par l'accident de Precision Air et adressent leurs condoléances", a déclaré Mathuki sur Twitter.

Precision Air, qui est la plus grande compagnie aérienne privée de Tanzanie, a publié une brève déclaration confirmant l'accident.

La compagnie, qui appartient en partie à Kenya Airways, a été fondée en 1993 et exploite des vols intérieurs et régionaux ainsi que des charters privés vers des destinations touristiques populaires telles que le parc national du Serengeti et l'archipel de Zanzibar.

Sa flotte est constituée de neuf avions, dont 3 ATR 42-500, 1 ATR 42-600 et 5 ATR 72-500. On ignore lequel des ATR 42 s'est crashé.

L'accident survient cinq ans après la mort de 11 personnes lorsqu'un avion appartenant à une société de safari s'était écrasé dans le nord de la Tanzanie.

En mars 2019, un vol d'Ethiopian Airlines d'Addis-Abeba à Nairobi s'est écrasé six minutes après le décollage dans un champ au sud-est de la capitale éthiopienne, tuant les 157 personnes à son bord.

En 2007, un vol de Kenya Airways entre la ville ivoirienne d'Abidjan et Nairobi, la capitale du Kenya, s'est écrasé dans un marais après le décollage, tuant ses 114 passagers.

En 2000, un autre vol de Kenya Airways d'Abidjan à Nairobi s'est écrasé dans l'océan Atlantique quelques minutes après le décollage, tuant 169 personnes tandis que 10 autres ont survécu.