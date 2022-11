Œuvres d'art dégradées: la princesse Esmeralda estime "normal que l'on passe à la désobéissance civile"

Depuis quelques semaines, des activistes pour le climat s'en prennent à des œuvres d'art. Certains lancent de la soupe sur des tableaux, protégés par des vitres. Quelques jours plus tôt, le Belge Wouter Mouton se colle le visage à “La jeune fille à la perle” de Johannes Vermeer. Ces actes provoquent un vif émoi et une question se pose: est-ce bon pour la cause du climat ou, au contraire, cela décourage-t-il les modérés d’y adhérer ?

Des actions légitimes ?

SAR La Princesse Esmeralda de Belgique était invitée sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche, en tant qu'activiste pour la cause climatique. Pour elle, ces actions de désobéissance civile sont légitimes : "On a tout essayé. On a essayé les démonstrations, les pétitions, les interpellations des leaders politiques et on est toujours dans la même inaction. Je pense que c'est tout à fait normal que l'on passe à la désobéissance civile, à des actions fortes comme celles-là pour essayer d'attirer l'attention, de bouger les choses", déclare SAR La Princesse Esmeralda de Belgique.

La Princesse estime par ailleurs que l'on se trompe de débat : "Les gens devraient être beaucoup plus révoltés par ce qu'il est en train de se passer, par les morts que l'on voit dans le monde. Surtout dans le sud, dans les pays en voie de développement, mais même chez nous : 1000 morts à cause de la canicule ou des inondations", ajoute-t-elle.

L'avocat de Wouter Mouton réagit

Parmi les activistes qui durcissent le ton, le Belge Wouter Mouton, qui s'est collé le visage sur un tableau de Vermeer. Cette action lui vaut aujourd'hui la prison ferme aux Pays-Bas. Pour son avocat, Azzaad Ramsaroep, cette condamnation n'est pas compréhensible : "Mon client a utilisé son droit fondamental de s'exprimer et demander de l'attention pour un problème mondial. Il a vérifié qu'il ne causerait aucun dommage à l'œuvre d'art. Il s'est simplement collé sur la vitre, et la peinture rouge n'a pas été versée sur le tableau. Je pense que ça ne vaut pas une peine de prison".

Des actes de vandalisme pour Georges-Louis Bouchez et Alexander De Croo

Une position qui n'est pas partagée par le président du MR, Georges-Louis Bouchez qui estime que ces actes sont "l'illustration que l'imbécilité est au pouvoir aujourd'hui dans le débat public". Selon lui, il s'agit de ne pas "monopoliser le débat avec ces activistes", mais plutôt de "donner la parole aux ingénieurs, aux techniciens", annonce Georges-Louis Bouchez. "Jusqu'à présent, les gens qui se sont exprimés n'ont pas de compétences spécifiques", ajoute-t-il.

Le Premier ministre, Alexander De Croo, voit aussi ces actions comme du "vandalisme" et s'y oppose. "Le seul moyen de trouver une solution, c'est que le monde se retrouve une fois par an, et que l'on trouve des solutions mondiales", déclare-t-il depuis l'aéroport de Melsbroek, juste avant son départ à la COP27 de Charm el-Cheikh en Egypte.