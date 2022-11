Londres entend "booster" les échanges commerciaux avec Taïwan

(Belga) Le ministre britannique du commerce, Greg Hands, est à Taïwan lundi pour des discussions visant à "booster le commerce" et à faire la promotion de l'expertise britannique en matière d'hydrogène et d'énergie éolienne offshore, a annoncé le ministère du commerce britannique.

Le ministre Hands va rencontrer la présidente Tsai Ing-wen et co-présider le 25e sommet commercial annuel entre les deux pays à Taipei. Il entend s'entretenir avec son homologue taïwanais sur la suppression des barrières commerciales dans les secteurs de la fintech, de l'alimentation et du pharmaceutique, "de sorte à aider davantage d'entreprises britanniques à exporter et investir à Taïwan", selon le ministère britannique. Le ministre devrait aussi "faire la promotion de l'expertise britannique dans l'énergie éolienne, l'hydrogène et les voitures électriques". En début du mois, une délégation de parlementaires européens, dont certains ont été sanctionnés par Pékin, s'est déjà rendue à Taïwan pour une mission de quatre jours, dans un contexte de tensions régionales. Taïwan vit sous la menace constante d'une invasion de Pékin, qui considère l'île comme une partie de son territoire à reconquérir un jour, si nécessaire par la force. Pékin s'insurge contre toute action diplomatique susceptible de conférer une légitimité à Taïwan et s'irrite de plus en plus de toute visite de responsables et élus politiques occidentaux.