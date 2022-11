La circulation ferroviaire perturbée entre Gembloux et Ottignies, des centaines de navetteurs impactés

"Train immobilisé à Gembloux. Aucune alternative proposée sauf d’attendre ou de rebrousser chemin. Merci la SNCB", a-t-on reçu via notre bouton orange Alertez-nous. La circulation des trains a en effet été interrompue ce lundi matin vers 5h45 entre les gares de Gembloux et Ottignies. En cause ? Un problème d'aiguillage, indique Infrabel.

Résultat ? D'importantes perturbations se sont produites à la gare de Gembloux. D'après nos informations, la SNCB n'aurait prévu que deux bus pour faire la navette entre les deux gares, alors que des centaines de personnes affluent.

Peu avant 8 heures, on apprenait finalement que la circulation des trains avait bien repris entre Gembloux et Ottignies. Cette interruption du trafic des trains avait également entraîné des perturbations entre Gembloux et Bruxelles-Luxembourg.

Des perturbations prévues



Sur son site, la SNCB avait précédemment annoncé que du 29 octobre au 13 novembre 2022, Infrabel procèderait à des travaux en gare d’Ottignies avec la création de deux nouvelles voies. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du projet RER.

Entre le 7 et 13 novembre, il est écrit que des bus sont prévus pour remplacer les trains L Ottignies - Gembloux - Namur entre Ottignies et Gembloux. Tous les trains entre Ottignies et Louvain-la-Neuve (excepté le dimanche 13 novembre) sont aussi remplacés par des bus. Pour tous les détails, il est important de consulter régulièrement le site de la SNCB.