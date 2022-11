Drame au Rallye du Condroz: voici les premiers éléments de l'enquête

Deux adolescents ont été tués dimanche, fauchés par une voiture sortie de la route lors du rallye automobile du Condroz près de Wanze, une commune située entre Namur et Liège.

Les deux victimes, une jeune fille de 16 ans et un jeune homme de 18 ans, ont été tuées par une voiture qui, selon le site des organisateurs du rallye de Condroz-Huy, "est sortie de la route et a heurté un petit parapet avant de se mettre sur le flanc, en heurtant un groupe de spectateurs qui se trouvaient dans une zone interdite au public".

"Un expert a dit que la route était glissante", a pour sa part indiqué à l'AFP Renaud Xhonneux, porte-parole du parquet de Liège.

Le pilote et son co-pilote ont été soumis à des alcootests qui se sont révélés négatifs et l'enquête tentait notamment de déterminer si les deux victimes se trouvaient dans une zone autorisée au public ou non.

Selon le bourgmestre de Huy, Eric Dossogne les victimes se trouvaient en zone interdite au moment de l'accident. Il nous détaille: "Après un virage, un long droit, la voiture a fait une sortie de route et a fauché quelques spectateurs qui, eux, étaient en zone interdite. Une enquête va être menée. Pour le moment, il y a un juge d'instruction qui a été dépêché sur place et une enquête va être relatée par rapport à tous les éléments objectifs. Il y a des caméras dans les véhicules et autres. Tous ces éléments-là ont été saisis pour les besoins de l'enquête et ils feront l'objet d'une analyse par les services de police."

Une cellule de crise avec une aide psycho-sociale a été ouverte au centre hospitalier de Huy.